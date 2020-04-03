У Франції від ускладнень коронавірусу помер українець

У Франції від ускладнень, спричинених COVID-19, помер 38-річний громадянин України.

Це власному кореспондентові Укрінформу підтвердив керівник консульсько-правового відділу Посольства України у Франції Микола Собко.

Зараження саме коронавірусом було підтверджено тестом вже після смерті 38-річного чоловіка.

Він був із Тернопільщини. Наразі вирішується питання про репатріацію тіла на Батьківщину.

Станом на вечір 3 квітня у Франції зафіксовано 64 338 випадків коронавірусу (на 5 233 більше, ніж за попередню добу), 6 507 осіб померли.

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est