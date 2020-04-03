ЄС готує пропозиції щодо послаблення міжнародних санкцій для протидії COVID-19

Міністри закордонних справ ЄС обговорили можливість послаблення міжнародних санкцій на постачання обладнання та товарів подвійного призначення, які можуть бути необхідними для протидії коронавірусу COVID-19, стосовно країн, де відбуваються військові конфлікти.

Про це 3 квітня за підсумками телеконференції за участю міністрів закордонних справ ЄС розповів високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми обговорили, що санкції не мають перешкоджати поставкам (в такі країни) важливого обладнання для боротьби проти коронавірусу. Ми працюємо над комунікацією, яка надасть допомогу Генеральному секретарю ООН Спеціальному посланнику з прав людини. Ця комунікація готується, але ми маємо побачити, чи отримає вона одноголосну підтримку країн-членів з метою послаблення санкцій з гуманітарних причин", - сказав Боррель.

Він зауважив, що дискусія з цього приводу буде продовжена під час віртуальної зустрічі міністрів ЄС з питань розвитку, яка запланована на 8 квітня.

У цьому контексті високий представник ЄС підтвердив повну підтримку зусиллям Генерального секретаря ООН з координації всесвітньої відповіді на пандемію, зокрема, його заклик до негайного глобального припинення вогню в країнах, де точаться військові конфлікти.

"В деяких країнах і регіонах, де є великі проблеми та відбуваються важкі бойові дії, наприклад в Сирії, Лівії або Ємені, руйнівний ефект коронавірусу може були багатократно сильнішим", - зауважив Боррель.

Як повідомляв Укрінформ, 31 березня Євросоюз оголосив про початок військово-морської операції IRINI у Середземному морі для забезпечення санкцій відповідно до рішення РБ ООН на постачання зброї до Лівії. Подібні санкції на постачання зброї та товарів подвійного призначення діють щодо Республіки Ємен та Сирії, де роками не вщухає громадянський конфлікт.

26 березня поточного року Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав лідерів "Великої двадцятки" зняти санкції, які заважають доставляти продовольство і медичну допомогу в різні країни, щоб забезпечити їм доступ до продовольства, основних медичних товарів і медичної допомоги в боротьбі з Covid-19.