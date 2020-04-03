Фейки про коронавірус: Маас заявляє про цілеспрямовану кампанію проти ЄС

Глави МЗС країн Євросоюзу обговорили на неформальній відеоконференції 3 травня тему "дезінформації з третіх країн" в умовах пандемії.

Про це розповів міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми констатуємо, що є цілеспрямовані кампанії з дезінформації проти ЄС і проти всієї Європи. Ми погодилися, що хочемо більш наступально, ніж раніше, боротися з контрольованим розповсюдженням фейкових новин", - сказав дипломат і додав, що неприпустиме використання деякими країнами кризи з метою "зробити політичний капітал і виставити себе в кращому світлі".

Він зазначив, що дезінформація готується в тому числі російською стороною та розповсюджується за допомогою різних інструментів, включно соціальних мереж, щоби дістатися якомога більшої кількості людей. Єврокомісія уже вживає певних заходів проти цього, додав Маас.

За його словами, планується посилити співробітництво між Службою зовнішньої діяльності ЄС та національними органами влади з метою протидії фейкам і дезінформації. Також важливо відкрито подавати інформацію про коронавірус у самій Європі, аби підтримувати довіру серед людей, додав міністр.