Коронавірус виявили у спікера парламенту Ірану

Тест на коронавірус, зроблений спікерові парламенту Ірану Алі Ларіджані, показав позитивний результат.

Про це повідомляє Tehran Times.

"В Алі Ларіджані, голови парламенту Ірану, виявили коронавірус", - йдеться у повідомленні.

У відділі зв'язків з громадськістю парламенту Ірану заявили, що після появи симптомів політика перевірили на Covid-19, і оскільки результат виявився позитивним, він зараз перебуває на карантині та проходить курс лікування.

Як повідомлялося, кількість пыдтверджених випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 1 мільйон. Найбільше хворих зареэстровано у США - 235 747.

В Україні, за останніми даними, зареєстровано 897 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. 22 хворих померли,19 осіб одужали.

Фото: Global Look Press