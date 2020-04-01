В Ірані кількість інфікованих коронавірусом перевищила 47,5 тисячі
Про це повідомляє інформагентство Fars із посиланням на в речника МОЗ Ірану Кіануша Джаханпура.
«За останні 24 години, відповідно до визначених діагностичних стандартів, в країні виявлено 2987 нових випадків зараження COVID-19. Загальна кількість хворих досягла 47 593», - сказав він.
За словами речника, 15 473 пацієнти видужали та виписані з лікарень.138 пацієнтів, інфікованих коронавірусом, померли за останню добу, загальна кількість померлих досягла 3036.
За словами заступника міністра охорони здоров'я Ірану Аліреза Раезі, в країні різними способами було проведено обстеження понад 65 млн іранців (загальна кількість населення понад 82 млн - ред.). Понад 54 млн іранців, за його інформацією, звернулися в медичні установи, ще 11 млн пройшли віддалену перевірку через веб-сайт salamat.gov.ir.
Фото: FNA