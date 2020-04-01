В Ірані кількість інфікованих коронавірусом перевищила 47,5 тисячі

Загальна кількість виявлених випадків інфікування коронавірусом в Ірані зросла до 47 593, за останню добу захворіли 2987 осіб. Загальна кількість померлих - 3036, з них за останню добу - 138.

Про це повідомляє інформагентство Fars із посиланням на в речника МОЗ Ірану Кіануша Джаханпура.

«За останні 24 години, відповідно до визначених діагностичних стандартів, в країні виявлено 2987 нових випадків зараження COVID-19. Загальна кількість хворих досягла 47 593», - сказав він.

За словами речника, 15 473 пацієнти видужали та виписані з лікарень.138 пацієнтів, інфікованих коронавірусом, померли за останню добу, загальна кількість померлих досягла 3036.

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За словами заступника міністра охорони здоров'я Ірану Аліреза Раезі, в країні різними способами було проведено обстеження понад 65 млн іранців (загальна кількість населення понад 82 млн - ред.). Понад 54 млн іранців, за його інформацією, звернулися в медичні установи, ще 11 млн пройшли віддалену перевірку через веб-сайт salamat.gov.ir.

Фото: FNA