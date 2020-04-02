В Італії пацієнтів з Covid-19 лікують кров’ю тих, хто одужав

У провінції Павія в італійському регіоні Ломбардія почали лікувати пацієнтів з коронавірусною інфекцією за допомогою плазми крові тих, хто видужав від захворювання Covid-19.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Деякі пацієнти вже отримали плазму з крові пацієнтів, вилікуваних від коронавірусу, яка очевидно містить антитіла", - йдеться у повідомленні.

Перші двоє заражених коронавірусом у Павії лікарів стали донорами для пацієнтів, які нині проходять лікування.

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"Першими двома донорами стали лікарі з містечка П'єве-Порто-Мороне (чоловік та дружина), вони одними з перших перехворіли на хворобу Covid-19 у провінції Павія", - йдеться у повідомленні.

За даними Worldоmeter, у світі кількість випадків COVID-19 сягнула 955 412, з них 48 579 летальних, одужало 203 013 людей.

фото: ANSA