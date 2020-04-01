В Італії через коронавірус не святкуватимуть Великдень
Про це повідомляє агенція ANSA.
"Йти до церкви на Великдень? Звичайно ні". Ми повинні надалі залишатися вдома, поважати соціальне дистанціювання, що веде нас до позитивних результатів", - зазначили у Службі цивільного захисту Італії.
Станом на сьогодні кількість підтверджених випадків коронавірусу в Італії становить 110.574. 16 847 людей одужали в Італії після зараження коронавірусом.
Кількість летальних випадків унаслідок коронавірусу продовжує зростати, 13 155 осіб померли в Італії унаслідок зараження коронавірусом, це на 727 випадків більше ніж було вчора.
Згідно з останніми даними сайту Worldometer, станом на 18.00 кількість підтверджених випадків Covid-19 у світі становить 885 864, з них летальних - 44 220, одужали 185 226 осіб.
В Україні зафіксовано 669 випадків Covid-19, з яких 17 летальних, 10 осіб одужали.
Фото: АА