В Італії через коронавірус не святкуватимуть Великдень

В Італії на католицький Великдень (12 квітня - ред.) громадян закликають залишатися вдома, оскільки пандемія коронавірусу в країні ще не подолана.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Йти до церкви на Великдень? Звичайно ні". Ми повинні надалі залишатися вдома, поважати соціальне дистанціювання, що веде нас до позитивних результатів", - зазначили у Службі цивільного захисту Італії.

Станом на сьогодні кількість підтверджених випадків коронавірусу в Італії становить 110.574. 16 847 людей одужали в Італії після зараження коронавірусом.

Кількість летальних випадків унаслідок коронавірусу продовжує зростати, 13 155 осіб померли в Італії унаслідок зараження коронавірусом, це на 727 випадків більше ніж було вчора.

Згідно з останніми даними сайту Worldometer, станом на 18.00 кількість підтверджених випадків Covid-19 у світі становить 885 864, з них летальних - 44 220, одужали 185 226 осіб.

В Україні зафіксовано 669 випадків Covid-19, з яких 17 летальних, 10 осіб одужали.

Фото: АА