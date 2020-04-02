Коронавірус у Європі: ВООЗ порахувала, що 95% померлих - старші 60 років

Понад 95% летальних випадків унаслідок коронавірусного захворювання у країнах Європи становлять люди віком від 60 років.

Про це заявив голова офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я у Європі Ганс Клюге, повідомляє AP.

"Понад 95% померлих унаслідок епідемії коронавірусу в Європі - люди віком за 60, але молоді люди не повинні нехтувати загрозою", - заявив Клюге.

Водночас він наголосив, що вік не єдиний фактор ризику під час пандемії коронавірусу.

"Уявлення про те, що хвороба COVID-19 впливає тільки на літніх людей, неправильне. Молоді люди не непереможні", - заявив Клюге.

Він навів дані Агенції охорони здоров'я ООН, згідно з якими від 10% до 15% людей віком до 50 років мають захворювання середнього або тяжкого ступеня після зараження коронавірусом.

"Серйозні випадки захворювання спостерігалися у підлітків та у людей віком від 20 років. Причому багато з них потребував інтенсивної терапії, а дехто, на жаль, не вижив", - сказав Клюге.

Згідно з даними Worldоmeter, у світі зафіксовано 950 430 випадків COVID-19, з них 48 276 летальних, 202 627 людей одужали.

В Україні зафіксовано 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 осіб одужали.

Фото: Andrea Comas