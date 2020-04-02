Нетаньягу та низку топ-чиновників Ізраїлю відправили на карантин

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу продовжили карантин після того, як у міністра охорони здоров'я Якова Ліцмана виявили коронавірус.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

"Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу, очільник Моссада (політична розвідка Ізраїлю – ред.) Йоссі Коен, голова Ради національної безпеки Мейр Бен-Шабат та генеральний директор Міністерства охорони здоров'я Моше Бар Сіман Тов були відправлені на карантин у четвер після того, як міністру охорони здоров’я Якову Ліцману поставили діагноз коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ці чиновники – ті, хто головним чином докладають зусиль для припинення поширення COVID-19 по всій країні.

Нетаньягу з 30 березня перебував на самоізоляції після того, як в однієї з його радниць виявили коронавірус COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер стало відомо, що у міністра охорони Ізраїлю Якова Ліцмана і його дружини діагностували коронавірус.

За даними Worldometer, станом на 2 квітня у світі кількість випадків COVID-19 сягнула 950 713, з них 48 311 летальних, одужало 202 826 людей.

В Україні зафіксовано 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 осіб одужали.

Фото: Courtesy