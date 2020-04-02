У Британії лікарям рекомендують рятувати від Covid-19 хворих з більшими шансами вижити

Згідно з новими вказівками, британські лікарі будуть самостійно вирішувати, кому надавати життєво необхідне лікування шляхом штучної вентиляції легень.

Про це повідомляє The Guardian.

"Важких пацієнтів з коронавірусом можна буде від'єднувати від пристроїв ШВЛ заради допомоги тим, хто має більші шанси вижити Ці вказівки з’явилися у середу на тлі чергового різкого зростання смертельних випадків у Великій Британії", - йдеться у повідомленні.

Згадані вказівки, видані Британською медичною асоціацією, призначені для лікарів, яким доведеться приймати рішення про розподіл обмежених ресурсів для порятунку життів, коли система охорони здоров’я буде перевантажена хворими.

Британські медики готуються до невтішних показників у 1000 летальних випадків внаслідок коронавірусу щодня.

У документі йдеться про те, що деяким тяжким пацієнтам може бути відмовлено у доступі до такого лікування, як інтенсивна терапія або штучна вентиляція легенів. Передусім це може торкнутися літніх людей та пацієнтів з хронічними захворюваннями.

Згідно з даними Worldоmeter, у світі зафіксовано 950 430 випадків COVID-19, з них 48 276 летальні, 202 627 людей одужали.

В Україні зафіксовано 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 осіб одужали.