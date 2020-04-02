У Росії коронавірус зафіксували у 76 регіонах, загалом 3548 випадків

Кількість хворих на нову коронавірусну інфекцію COVID-19 в Росії за добу зросло на 771 і становить 3548.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на оперативний штаб.

«У РФ на сьогодні зареєстровано 3548 випадків коронавірусної інфекції в 76 регіонах», - повідомили в штабі.

Зазначається, що загальна кількість хворих за добу збільшилася на 771.

Водночас, в країні померло 30 пацієнтів з коронавірусом.

За даними штабу, кількість тих, хто видужали, становить 235.

Раніше 16 випадків COVID-19 було зареєстровано в окупованому Росією Криму.

Як повідомлялося, за даними Worldоmeter, в світі станом на ранок 2 квітня зафіксовано 936 436 випадків COVID-19, з них 47 251 летальний, 194 585 людей одужали.

В Україні зафіксовано 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 осіб одужали.