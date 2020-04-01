У США новий антирекорд - кількість хворих із коронавірусом перевищила 200 тисяч

Загальна кількість інфікованих коронавірусом Covid-19 у Сполучених Штатах Америки сягнула понад 200 тис. осіб.

Про це повідомляє CNN із посиланням на власні дані з офіційних джерел.

"Кількість випадків зараження в США, згідно з підрахунком CNN, становить 202 336 осіб із 4544 летальними випадками", - зазначається в повідомленні.

Телеканал зауважує, що такі темпи поширення хвороби серйозно загрожують найбільшій економіці світу. У цьому зв'язку наводяться дані аналізу Інституту економічної політики США, у якому вказується, що до липня в Сполучених Штатах налічуватиметься близько 20 млн безробітних.

Напередодні команда Білого дому, яка відповідає за координацію боротьби з поширенням коронавірусу, озвучила невтішні прогнози. Зокрема, навіть у разі дотримання карантину та при злагодженій роботі медичних закладів померти можуть від 100 тис. до 240 тисяч американців.

За останніми даними Медичного університету ім. Джона Гопкінса, у світі підтверджено понад 905 тис. випадків Covid-19. 45 371 хворий помер, 190 710 осіб одужали.