У Нідерландах звільнився головний прокурор, який займався справою МН17

Головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке, який, зокрема, займався розслідуванням справи МН17, з 1 квітня 2020 року йде з посади генпрокурора.

Натомість він очолить поліцію Роттердама, повідомили кореспонденту Укрінформу в Гаазі в пресслужбі правоохоронного органу.

“З 1 квітня 2020 року Фред Вестербеке буде новим начальником поліції Роттердама”, - поінформували в пресслужбі.

На посаді генпрокурора Вестербеке був з 2014 року. Він відповідав, серед іншого, за кримінальне розслідування збиття літака рейсу MH17 та інші справи щодо тероризму та організованої злочинності.

Він зазначив, що дуже мотивований, щоб взяти на себе зобов'язання в поліції в Роттердамі.

Також Вестербеке за ініціативою родичів загиблих у катастрофі MH17 було вручено нагороду за роботу у справі розслідування про збиття літака. Зокрема, він отримав Орден Оранських-Нассау – це орден Нідерландів, який вручається за особливі заслуги перед державою.

Фото: Merlijn Doomernik