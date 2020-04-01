Європа змогла експортувати медичні товари в Іран завдяки INSTEX

Франція, Німеччина та Велика Британія змогли провести першу операцію у рамках механізму INSTEX.

Про це повідомляє МЗС ФРН.

"Франція, Німеччина та Велика Британія підтверджують, що INSTEX успішно завершив свою першу операцію, що дозволило експортувати медичні товари з Європи в Іран", - йдеться й повідомленні.

Відповідні товари вже прибули до Ірану.

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Тепер, коли перша транзакція була успішно завершена, INSTEX співпрацюватиме з іранською «дзеркальною» організацією STFI над подальшими угодами та подальшим удосконаленням механізму, йдеться у заяві.

Платіжний механізм INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) був створений Францією, Німеччиною і Великої Британією в січні 2019 року для того, щоб торгувати з Іраном в обхід санкцій США. Пізніше до цих країн долучилися Бельгія, Данія, Фінляндія, Нідерланди, Норвегія і Швеція.

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INSTEX служить меті забезпечити довгострокове життєздатне рішення для законної торгівлі між Європою та Іраном у рамках постійних зусиль щодо підтримання JCPoA (ядерної угоди, підписаної у Відні 14 липня 2015 між Іраном і США, Росією, Китаєм, Францією, Великою Британією, Німеччиною плюс ЄС щодо ядерної програми Ірану, з якої США вийшли в травні 2018 року).