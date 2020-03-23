Військові в Ірані за 48 годин збудують шпиталь на 2 тисячі місць

Військові збройних сил Ірану отримали наказ на будівництво шпиталю на 2 тисяч місць за 48 годин.

Про це повідомляє інформагентство Fars.

"Виступаючи на пресконференції в армійському штабі з біозахисту, контрадмірал Саярі (заступник командувача збройних сил - ред.) наказав командувачу сухопутних сил іранської армії бригадному генералу Кіоумарсу Хейдарі побудувати обладнану лікарню на 2000 ліжок упродовж наступних 48 годин", - йдеться у повідомленні.

Здатність реалізувати цю місію демонструє підготовку країни до захисту від біологічної атаки, наголосив контрадмірал Саярі.

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Іран повідомив у понеділок, що загалом кількість померлих досягла 1812, в країні до цього часу виявлено 23 049 випадків зараження. Тим часом 8 376 людей одужали.

Міністр охорони здоров'я Саїд Намакі поінформував, що кількість медичних лабораторій для тестування на коронавірусну інфекцію досягла 22, а незабаром зросте до 40.

Як повідомлялося, станом на 15:25 за київським часом загальна кількість осіб, хворих на Covid-19, у світі становить 351 654, з них 100 600 людей одужали, а 15 361 особа померла.

В Україні на ранок 23 березня лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні, одна людина видужала.

Фото: FNA