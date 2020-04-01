Австрійська фірма розробила апарат для очищення FFP-масок

Австрійська компанія з Грацу Cristof Industries модифікувала свій апарат з дезінфекції медичних відходів SinTion для очищення фільтрувальних масок-респіраторів FFP з метою їх повторного використання.

Про це повідомляє австрійський суспільний телерадіомовник ORF.

"Модифікація пристрою для дезінфекції медичних відходів дала змогу очищувати фільтрувальні півмаски (FFP) з метою їх повторного використання - такий апарат розробила Cristof Industries у Граці", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що очищення здійснюється щодо масок класу FFP2 та FFP3. Щогодини можуть оброблятися близько 150 штук.

Один апарат SinTion, вартість якого становить 75 тис. євро, вже встановлений у земельній лікарні Іннсбрука. Ще один апарат очікується у лікарні Граца ближчими днями.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 856,917 осіб, з них летальних 42,107, одужали 177,141 особи.