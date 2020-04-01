COVID-19: Lamborghini почала шити медичні маски
Укрінформ
Італійська компанія Automobili Lamborghini почала шити захисні маски через пандемію коронавірусу.
Про це йдеться на офіційному сайті компанії.
"В екстреній ситуації що ми вважаємо, що зобов'язані внести конкретний внесок у загальну справу. Ми переможемо в цій битві разом, працюючи разом, підтримуючи тих, хто знаходиться на передньому краї боротьби з цією пандемією кожен день", - заявив президент Lamborghini Стефано Доменікалі.
Зазначається, що компанія переобладнала частину заводу в Сант-Агата-Болоньєзе, щоб виготовляти хірургічні маски для лікарні в Болоньї, яка бере участь в боротьбі з пандемією.
Як раніше повідомляло агентство, за даними Worldometer, кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 854,612 осіб, з них летальних 42,044, одужали 176,908 особи.