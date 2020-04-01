COVID-19: Союзники по НАТО розгорнули у Люксембурзі польовий шпиталь

Північноатлантичний Альянс підтримав зусилля Люксембургу у боротьбі з пандемією коронавірусу COVID-19 та розгорнув польовий шпиталь площею 1200 квадратних метрів поблизу Центральної лікарні країни.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті НАТО.

"НАТО підтримує зусилля Люксембургу у боротьбі з COVID-19 і розгорнуло наметове містечко польового госпіталю площею близько 1200 квадратних метрів, що підвищить спроможності Центральної лікарні Люксембургу та надасть 200 додаткових ліжко-місць для хворих на коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Польовий шпиталь передбачає наявність трирівневого зонування для інфекційних хворих, має обладнання для проведення лабораторних тестів та використовуватиме рентгенівські прилади місцевої лікарні.

Як вже повідомлялося, виявляючи солідарність, уряд Люксембургу погодився взяти на лікування частину уражених коронавірусом пацієнтів із Франції.

Польовий шпиталь був розгорнутий союзниками менше ніж за 24 години з моменту надходження відповідного запиту від уряду Люксембургу.

Фото: АА