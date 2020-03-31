Трамп і Ердоган домовилися обмінюватись досвідом боротьби з коронавірусом

Президенти Туреччини та США Реджеп Тайїп Ердоган та Дональд Трамп під час телефонної розмови домовилися про обмін успішним досвідом боротьби з COVID-19 та контролю за наслідками епідемії.

Про це повідомив департамент з комунікації адміністрації президента Туреччини, інформує власкор Укрінформу.

"Лідери погодилися, що у боротьбі з епідемією можна досягти успіху лише за умови глобальної солідарності та співпраці; вирішили здійснити необхідні кроки для обміну кращими практиками та даними, досвідом контролю наслідків епідемії", - йдеться у повідомленні.

У ході телефонної розмови йшлося про двосторонні турецько-американські відносини, а також регіональні питання, зокрема ситуації в Сирії та Лівії.

Як вказали у Білому домі за результатами розмови, співрозмовники наголосили на тому, що підтримка режиму припинення вогню і зусилля по врегулюванню ситуації в цих та інших охоплених збройними конфліктами країнах набула ще більш важливого значення, ніж раніше.

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Як відомо, американська хіміко-фармацевтична корпорація Abbott Laboratories розробила тест на коронавірус COVID-19, який показує результат через п’ять хвилин.

У США загальна кількість інфікованих - 180 789, смертельних випадків - 3 580, тих, хто одужав - 6 241. Країна на першому місці у світі за кількісними показниками по інфікуванню, при цьому рівень смертності в рази нижче, ніж в Італії та Іспанії.

За минулу добу в Туреччині в результаті інфікування коронавірусом померло 46 людей, зроблено 15 422 тестів, з них 2 704 - позитивні. Загальна кількість смертельних випадків досягла 214.

Фото: ©Aaron Schwartz