У Британії за добу – майже 400 смертей від коронавірусу

У Великій Британії за останню добу від коронавірусу померло 393 людини, таким чином, загальна кількість летальних випадків зросла до 1 801-го.

Про це повідомляє LBC.

"Унаслідок коронавірусу у Великій Британії загинула 1801-на людина - 393 летальні випадки підтверджені протягом одного дня", - йдеться у статті.

При цьому наголошується, що справжня кількість летальних випадків від COVID-19 може бути вищою, оскільки статистика не враховує тих, хто помер у своїх оселях у період після 20 березня.

Загалом у 25 150 жителів Британії підтверджено наявність коронавірусу.

За даними Worldometer, кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 823 200 осіб, з них летальних 40 633, одужало 174 333 особи.