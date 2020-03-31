У Британії за добу – майже 400 смертей від коронавірусу
Укрінформ
У Великій Британії за останню добу від коронавірусу померло 393 людини, таким чином, загальна кількість летальних випадків зросла до 1 801-го.
Про це повідомляє LBC.
"Унаслідок коронавірусу у Великій Британії загинула 1801-на людина - 393 летальні випадки підтверджені протягом одного дня", - йдеться у статті.
При цьому наголошується, що справжня кількість летальних випадків від COVID-19 може бути вищою, оскільки статистика не враховує тих, хто помер у своїх оселях у період після 20 березня.
Загалом у 25 150 жителів Британії підтверджено наявність коронавірусу.
За даними Worldometer, кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 823 200 осіб, з них летальних 40 633, одужало 174 333 особи.