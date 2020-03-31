Румунія посилила карантин біля кордону з Україною

Румунська влада через поширення коронавірусу запровадила жорсткий карантин у місті Сучава, неподалік кордону з Україною.

Про це повідомляє Romania Insider.

"Місто Сучава на північному сході, найбільша в країні точка спалаху Covid-19, закривається на карантин, оскільки у цьому населеному пункті зареєстровано 593 випадки коронавірусу", - заявив міністр внутрішніх справ Марсель Вела.

В Румунії зареєстровано 2 099 випадків коронавірусу.

Як повідомляє Agerpress, загальна кількість летальних випадків в Румунії досягла 72-х. Третина від загальної кількості летальних випадків в Румунії сталися у Сучаві.

На час карантину всі авіарейси, залізничні сполучення та маршрути громадського транспорту до Сучави, міста з кількістю населення понад 100 000, призупиняються. Пересування всередині міста також заборонено, поліція та військові контролюватимуть доступ до зони, що знаходиться на карантині.

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Громадський транспорт у місті призупиняється. Дозволяється лише перевезення товарів та працівників, які здійснюють важливу для держави діяльність.

Як повідомлялося, кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі перевищила 800 тис. осіб, внаслідок хвороби на планеті померли понад 39 тис. людей.