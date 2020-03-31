В Іспанії вже третю добу поспіль кількість померлих перевищує 800

В Іспанії кількість загиблих від коронавірусу за добу зросла на 849 осіб.

Про це повідомляє El Pais.

«МОЗ Іспанії у вівторок заявило про 849 померлих від коронавірусу за останні 24 години, встановивши новий рекорд за кількістю загиблих за добу», - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість померлих від хвороби в Іспанії становить 8 189 людей.

За даними МОЗ, нині в країні вже також виявлено 94 417 випадків захворювання.

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Також повідомляється про 19 259 осіб, які вилікувалися від COVID-19.

Зазначається, що кількість загиблих за добу, в результаті зараження коронавірусом, в Іспанії, у неділю становила 838 осіб, у понеділок – 812.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometers, кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 у світі становить 788 041, з них летальних 37 877, одужало 166 411 осіб.

В Україні зафіксовано 549 випадків Covid-19, з яких 13 летальних.

Фото: MONICA TORRES/El Pais