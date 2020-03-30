В Іспанії другий день поспіль понад 800 загиблих

В Іспанії кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 за добу зросла на 812 осіб.

Про це повідомляє El Pais.

«Згідно з офіційними цифрами від МОЗ Іспанії, за останні 24 години від коронавірусу померли 812 людей», - йдеться у повідомленні.

Загалом у країні від хвороби вже померли 7 340 осіб.

За даними МОЗ, за останню добу в Іспанії захворіли ще 6 398 людей. Загальна кількість зареєстрованих випадків становить 85 195, що перевищує рівень захворюваності у Китаї на близько 4 тис. осіб.

Серед хворих 12 298 медпрацівників.

Водночас у країні одужали 16 780 осіб.

Наразі, за даними Worldmeters, кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі становить 735 276. Ці випадки зафіксовані у 199 країнах. 34 813 пацієнтів померли, 156 137 одужали.

Фото: Фото: MONICA TORRES/El Pais