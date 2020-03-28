Іспанська принцеса Марія Тереза померла від Covid-19 - ЗМІ

У Парижі від коронавірусу померла іспанська принцеса, двоюрідна сестра короля Філіпа VI Марія Тереза.

Про це інформує Daily Mail.

"Іспанська принцеса Марія Тереза померла у віці 86 років унаслідок інфікування коронавірусом", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, представниця королівської родини з династії Пармських Бурбонів померла у четвер, 26 березня, внаслідок підтвердженого зараження коронавірусу. Про смерть повідомив її молодший брат, принц Сікст Генріх Бурбон-Пармський.

Марія Тереза народилася у Парижі 28 липня 1933 року в сім'ї принца Ксав'є та Мадлен де Бурбон, у яких було загалом шестеро дітей.

Родина Пармських Бурбонів - молодша гілка іспанської королівської родини, принцеса Марія Тереза була двоюрідною сестрою нинішнього короля Іспанії Філіпа VI.

Як повідомлялося, Covid-19 заразилися понад 600 тис. людей у 199 країнах, близько 28 тис. хворих померли.

Фото: АА