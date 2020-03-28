Коронавірус в Іспанії: з початку епідемії – 5 694 померлих

Протягом останньої доби від коронавірусу в Іспанії померли 832 людини.

Це новий антирекорд для країни від початку пандемії, повідомляє El Pais.

"В Іспанії зареєстрували 832 летальні випадки протягом 24 годин, що є рекордом за кількістю жертв протягом однієї доби", - йдеться у повідомленні.

Загалом до цього часу в Іспанії втратили життя внаслідок коронавірусу 5 694 людини.

Кількість підтверджених випадків захворювання сягнула 72 248, з яких 8 189 зафіксували протягом останньої доби.

Станом на сьогодні 12 285 осіб одужали від недуги в Іспанії.

Як повідомлялося, станом на 28 березня понад 600 тисяч людей у 199 країнах заразилися коронавірусом, майже 28 тис. людей померли.

В Україні зафіксовано 311 випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Фото: АА