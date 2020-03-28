Коронавірус в Іспанії: з початку епідемії – 5 694 померлих
Укрінформ
Протягом останньої доби від коронавірусу в Іспанії померли 832 людини.
Це новий антирекорд для країни від початку пандемії, повідомляє El Pais.
"В Іспанії зареєстрували 832 летальні випадки протягом 24 годин, що є рекордом за кількістю жертв протягом однієї доби", - йдеться у повідомленні.
Загалом до цього часу в Іспанії втратили життя внаслідок коронавірусу 5 694 людини.
Кількість підтверджених випадків захворювання сягнула 72 248, з яких 8 189 зафіксували протягом останньої доби.
Станом на сьогодні 12 285 осіб одужали від недуги в Іспанії.
Як повідомлялося, станом на 28 березня понад 600 тисяч людей у 199 країнах заразилися коронавірусом, майже 28 тис. людей померли.
В Україні зафіксовано 311 випадків коронавірусної хвороби Covid-19.
Фото: АА