Від коронавірусу у Франції за добу померли понад 400 осіб
Про це інформує Служба громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Загалом у країні також підтверджено 44 550 випадків зараження (напередодні було 40 174). За добу померло 418 людей.
Нині у Франції діє особливий режим карантину, уведений урядом 17 березня у відповідь на ескалацію епідемії коронавірусу COVID-19.
Згідно з урядовим декретом, заборонено не просто масові, але й мінімальні групові зібрання людей. Громадяни зобов'язані залишатися на «домашньому» карантині і покидати домівки лише за крайніми потребами, які чітко визначені правилами. За порушення режиму – штраф 135 євро.
Як повідомляв Укрінформ, на ранок 31 березня кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 по всьому світу становить 785 807, число смертей – 37 820, а одужали наразі вже 165 659 осіб.
Фото: АА