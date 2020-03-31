Від коронавірусу у Франції за добу померли понад 400 осіб

У Франції вже зафіксовано 3 024 летальних випадків, спричинених COVID-19.

Про це інформує Служба громадського здоров'я, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Загалом у країні також підтверджено 44 550 випадків зараження (напередодні було 40 174). За добу померло 418 людей.

Нині у Франції діє особливий режим карантину, уведений урядом 17 березня у відповідь на ескалацію епідемії коронавірусу COVID-19.

Згідно з урядовим декретом, заборонено не просто масові, але й мінімальні групові зібрання людей. Громадяни зобов'язані залишатися на «домашньому» карантині і покидати домівки лише за крайніми потребами, які чітко визначені правилами. За порушення режиму – штраф 135 євро.

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Як повідомляв Укрінформ, на ранок 31 березня кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 по всьому світу становить 785 807, число смертей – 37 820, а одужали наразі вже 165 659 осіб.

Фото: АА