У Польщі – 2132 заражених коронавірусом, 31 померлий

Кількість заражених коронавірусом в Польщі за ніч зросла на 77 осіб – до 2132.

Про це інформує у Twitter міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Зафіксовано 77 нових випадків зараження коронавірусом, що підтверджено позитивними результатами лабораторних тестів”, - йдеться в повідомленні міністерства.

Як зазначається в іншому твіті, загальна кількість заражених коронавірусом сягнула 2132 осіб, з яких 31 людина померла.

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Блащак повідомив у понеділок вранці в ефірі TVP Info, що в рамках боротьби з коронавірусом польська влада хоче запровадити найближчим часом такі ж заходи безпеки, які діють у країнах західної Європи.

У понеділок голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик заявив, що у вівторок прем'єр-міністр РП Матеуш Моравецький оголосить нові обмеження для населення у зв’язку з коронавірусом.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 31 березня кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 по всьому світу становить 785 807, число смертей – 37 820, а одужали наразі вже 165 659 осіб.

Фото: АА