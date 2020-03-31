США продовжили запроваджені через кібератаки санкції проти Росії

США продовжили запроваджені через кібератаки санкції проти Росії

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп продовжив на рік дію санкцій проти низки країн, зокрема, РФ, запроваджених через кібератаки проти Сполучених Штатів.

Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому.

Як зазначається, санкції проти низки країн та осіб, які становили загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів у кіберпросторі, були запроваджені ще за президентства Барака Обами.

"Ця значуща зловмисна діяльність у кіберпросторі досі несе надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці і економіці США. З цієї причини надзвичайний стан, оголошений 1 квітня 2015 року, має залишатися в силі після 1 квітня 2020 року. Отже, відповідно до розділу 202 (d) Закону про надзвичайні ситуації у країні (50 USC 1622 (d)), я продовжую на один рік надзвичайний стан, запроваджений указом від 1 квітня 2015 року», – йдеться в указі Трампа.

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Дане рішення дозволяє міністерству фінансів вводити санкції проти осіб, які здійснюють кібератаки проти США.

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