У Штатах страйкують працівники Amazon та Instacart - хочуть безпечніших умов роботи

Працівники компанії Amazon та компанії Instacart, яка займається доставкою продуктів харчування, почали у США загальнодержавний страйк.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Страйкарі вимагають покращення заходів безпеки через коронавірус, адже їм доводиться виходити на роботу, поки переважна більшість жителів дотримуються правил ізоляції.

Обидві компанії оголосили, що мають намір найняти на роботу десятки тисяч нових співробітників, адже зараз онлайн торгівля та доставка продуктів досягли небувалих обсягів через карантин. Нинішні ж робітники стверджують, що керівництво компаній не роблять достатньо, щоб гарантувати їхню безпеку. Вони вимагають, зокрема, збільшення оплачуваних лікарняних.

Окрім того, працівники Amazon хочуть, щоб складські приміщення закривалися на довший час і проходили ретельну санітарну обробку, а співробітники Instacart вимагають дезінфекційні серветки, санітайзери та збільшення зарплатні у якості компенсації ризиків, які вони на себе беруть.

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У Amazon працює близько 800 тисяч людей, при цьому принаймні в 11 складах компанії були зафіксовані зараження коронавірусом. Керівництво стверджує, що вдається до значних кроків заради своїх працівників, зокрема пропонує необмежену неоплачувану відпустку тим, хто почувається некомфортно на роботі під час епідемії, а також тимчасово збільшила зарплатню робітникам на два долари за годину.

Керівництво Instacart обіцяє надати своїм працівникам більше санітайзерів та змінити настройки додатку таким чином, щоб працівники могли отримувати більші чайові.

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Станом на 30 березня у Штатах підтверджено понад 159 тисяч випадків інфікування коронавірусом, майже 3 тисячі людей померли, 5 595 одужали