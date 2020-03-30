У Стамбулі закрили поромне сполучення

У Стамбулі в рамках карантинних заходів та протидії поширенню коронавірусу припинили паромне сполучення та рух інших видів пасажирського морського транспорту.

Про це поінформував губернатор провінції Стамбул Алі Йерлікайа, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Прийнято рішення продовжувати вантажні перевезення на міжміських морських сполученнях у Стамбулі та зупинити рух морських автобусів, поромів тощо, які використовуються для перевезення пасажирів», - заявив губернатор.

Рішення вступило в дію у понеділок, 30 березня, о 17.00 (однаковий з київським час - ред.).

Як повідомлялося, у Туреччині тимчасово припинено продаж квитків на авіаперельоти всередині країни після чергового посилення карантинних заходів.

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За останню добу в Туреччині зафіксовано 23 випадки смерті від COVID-19, загальна кількість жертв захворювання сягнула 131. Кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом зросла до 9217.

Фото: АА