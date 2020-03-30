У Стамбулі закрили поромне сполучення
Про це поінформував губернатор провінції Стамбул Алі Йерлікайа, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Прийнято рішення продовжувати вантажні перевезення на міжміських морських сполученнях у Стамбулі та зупинити рух морських автобусів, поромів тощо, які використовуються для перевезення пасажирів», - заявив губернатор.
Рішення вступило в дію у понеділок, 30 березня, о 17.00 (однаковий з київським час - ред.).
Як повідомлялося, у Туреччині тимчасово припинено продаж квитків на авіаперельоти всередині країни після чергового посилення карантинних заходів.
За останню добу в Туреччині зафіксовано 23 випадки смерті від COVID-19, загальна кількість жертв захворювання сягнула 131. Кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом зросла до 9217.
Фото: АА