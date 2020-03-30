Кількість жертв коронавірусу в Туреччині збільшилась до 131 особи
Укрінформ
За останню добу в Туреччині зафіксовано 23 випадки смерті від коронавірусу нового типу (Covid-19), кількість жертв захворювання досягло 131.
Про це говориться в повідомленні агентства Anadolu.
Загальна кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом зросло до 9 217. Протягом доби 1815 тестів на наявність захворювання показали позитивний результат. З початку спалаху епідемії одужали і були виписані з лікарень в цілому 105 пацієнтів.
Згідно з інформацією, за останні 24 години було зроблено 9 982 тести, а загальна кількість проведених аналізів склала 65 446.
Нагадаємо: в Україні за добу кількість інфікованих коронавірусом збільшилася на 57 - до 475 осіб.
Фото: АА