У Туреччині припинили продаж квитків на внутрішні авіарейси

У Туреччині тимчасово припинили продаж квитків на авіаперельоти всередині країни після того, як учора було посилено карантинні заходи.

Про це повідомив речник компанії «Турецькі авіалінії» Ях’я Устюн, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Оскільки дозвіл на подорожі всередині країни тепер надається на рівні губернаторства, продаж квитків на наші внутрішні лінії зупинено на короткий час, поки не буде створена необхідна система зв'язку з МВС», - зазначив Устюн.

Реалізацію авіаквитків припинили й інші перевізники.

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Як повідомлялося, Туреччина тимчасово закрила авіаційне сполучення з іншими країнами та обмежила міжміські перевезення.

За останню добу в Туреччині виявлено 1704 нові випадки зараження коронавірусом, 16 хворих померли. Загалом Covid-19 у країні інфіковані 7402 особи, кількість померлих становить 108.