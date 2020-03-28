Метро Стамбула обладнують температурними сканерами

У стамбульській підземці почали встановлення температурних сканерів, насамперед ними обладнають станції лінії «Мармарай», яка з’єднує європейську та азійську частини міста тунелем під Мармуровим морем.

Відповідне рішення ухвалено міністерством транспорту та інфраструктури Туреччини, інформує власний кореспондент Укрінформу.

«У рамках боротьби з коронавірусом температуру тіла пасажирів контролюватимуть за допомогою теплових камер, установлених на станціях «Мармарай», - повідомили в міністерстві.

Пасажири з підвищеною температурою не зможуть продовжити подорож – їх доправлятимуть на додаткову перевірку.

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Як повідомлялося, влада Туреччини в рамках боротьби з коронавірусом оголосила про припинення авіаційного сполучення з іншими країнами та обмеження міжміських перевезень.