Коронавірусом у світі заразилися понад 722 тисячі осіб, одужали - 150 тисяч
Укрінформ
Станом на ранок 30 березня у світі коронавірусом захворіли 722 202 осіб, з них 151766 одужали і 33 976 померли.
Про це повідомляє Worldmeters.
Covid-19 поширився на 199 країн.
Найбільшу кількість заражених зафіксовано у США – 142 178 осіб (+131 за добу), з них 2 484 загинули і 4 559 одужали.
В Італії зареєстровано 97 689 випадків Covid-19, загинули 10 779 особи, одужали 13 030.
У Китаї було виявлено 31 новий (81 470 загалом) випадок коронавірусу, 3 304 людини загинули, 75 700 одужали.
В Україні зафіксовано 475 випадків коронавірусу, з них 10 летальних, 6 людей одужали.
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