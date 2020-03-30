Коронавірусом у світі заразилися понад 722 тисячі осіб, одужали - 150 тисяч

Станом на ранок 30 березня у світі коронавірусом захворіли 722 202 осіб, з них 151766 одужали і 33 976 померли.

Про це повідомляє Worldmeters. Covid-19 поширився на 199 країн. Найбільшу кількість заражених зафіксовано у США – 142 178 осіб (+131 за добу), з них 2 484 загинули і 4 559 одужали. В Італії зареєстровано 97 689 випадків Covid-19, загинули 10 779 особи, одужали 13 030. Читайте також: Трамп сказав, коли в Штатах варто очікувати піку смертності від коронавірусу У Китаї було виявлено 31 новий (81 470 загалом) випадок коронавірусу, 3 304 людини загинули, 75 700 одужали. В Україні зафіксовано 475 випадків коронавірусу, з них 10 летальних, 6 людей одужали. Фото: AA