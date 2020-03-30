Трамп сказав, коли в Штатах варто очікувати піку смертності від коронавіруса

Пік смертності від коронавірусу в США швидше за все буде досягнуто упродовж двох тижнів.

Про це на прес-конференції в Білому домі заявив президент Дональд Трамп.

Також він оголосив про продовження до 30 квітня дії федеральних рекомендацій про соціальне дистанціювання.

"Моделі показують, що пік смертності буде досягнутий упродовж двох тижнів... Ми хочемо, щоб цей кошмар закінчився якнайшвидше. Для цього ми продовжуємо наші рекомендації щодо запобігання розповсюдження коронавірусу до 30 квітня, щоб зупинити його", - сказав Трамп.

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/io9HpU9q2o — The White House (@WhiteHouse) March 29, 2020

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Нагадаємо: раніше лідер США висловлював зацікавленість у пом'якшенні заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу, принаймні, в тих частинах країни, які менш порушені пандемією.