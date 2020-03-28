Уряд Ірландії посилив карантин

Ірландський уряд оголосив про посилення карантинних обмежень, з метою уповільнити поширення коронавірусу в країні.

Про це пише The Guardian.

"Ірландський уряд оголосив про масштабні обмеження, які поставлять Ірландію фактично у закритий режим, з метою уповільнити поширення коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Відсьогодні значно обмежуються соціальні контакти ірландців. Мешканцям країни тепер дозволяється виходити на вулицю у виняткових випадках, таких як похід у крамницю за продуктами.

Також ірландцям дозволяється займатися фізичними вправами на вулиці, але тільки в межах 2 км. від своєї оселі. Заборонені всі публічні та приватні зібрання, так само як і відвідування лікарень та в'язниць.

Також дозволяються поїздки на роботу, яку неможливо виконати з дому, догляд за літніми або вразливими людьми, купівля ліків.

Наразі в Ірландії зафіксований 2121 підтверджений випадок коронавірусу та 22 летальні випадки унаслідок епідемії.

Як повідомлялося, станом на ранок 28 березня у світі коронавірусом захворіли 597 458 осіб, з них 133 373 одужали та 27 370 померли.