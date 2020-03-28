Білий дім хоче залучити мільйон резервістів для боротьби з коронавірусом

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що надає міністерству оборони право залучати військових резервістів для боротьби з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Президент США Дональд Трамп підписав указ, що надає міністерству оборони та міністерству внутрішньої безпеки право залучати резервістів для боротьби з епідемією коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, йдеться про близько 1 млн осіб.

Трамп також пообіцяв, що США вироблять 100 тис. пристроїв для штучної вентиляції легенів протягом ста днів. За його словами, якщо США не потребуватимуть такої кількості вентиляторів, ця техніка буде передана іншим країнам.

Як повідомлялося, станом на ранок 28 березня у світі зафіксовано 597 458 випадків коронавірусу, 133 373 пацієнти одужали та 27 370 померли.

Фото: Білий дім