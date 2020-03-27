У Нідерландах на коронавірус захворіли 8603, майже 550 померли

У Нідерландах кількість хворих на коронавірусну інфекцію Covid-19 зросла до 8603, 546 людей померло.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу 112 пацієнтів померло, виявлено 1172 нових хворих. Загалом (у країні - ред.) 8603 хворих і 546 померлих”, - поінформували в установі.

Тим часом, Нідерланди ведуть переговори щодо повернення з-за кордону своїх громадян, які через ситуацію з коронавірусом не можуть потрапити додому. За даними NOS, ідеться про 19 000 людей.

Зокрема, переговори проводяться про евакуацію нідерландців з Панами, Суринаму, Колумбії та Перу.

"Нідерландці є в усьому світі. Ми любимо подорожувати, іноді люди перебувають у важкодоступних місцях. Я не можу виключати того, що іноді може знадобитися багато часу, але ми посилено працюємо", - заявив міністр закордонних справ Королівства Нідерланди Стеф Блок.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах запровадили додаткові заходи, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусу.

Зокрема, всі заходи та зустрічі в Нідерландах заборонені до 1 червня. Це стосується і подій, на які збирається менш як 100 осіб. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.

У Нідерландах до 31 березня закриті всі музеї, скасовано концерти, виставки, служби у церквах. Також прийнято рішення закрити до 6 квітня школи, дитсадки, бари, ресторани, спортклуби. Супермаркети працюватимуть. Людей закликали не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра.

Через коронавірус скасували щорічний пісенний конкурс "Євробачення-2020", який мав проходити у Роттердамі.