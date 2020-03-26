До Києва з Амстердама вилетів п’ятий спецрейс із українцями

З аеропорту "Схіпхол" до Києва вилетів п‘ятий спецрейс авіакомпанії МАУ з українцями на борту.

Про це повідомляє, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Літак вилетів о 13:05 за місцевим часом. На борту було 194 людини.

Перший спецрейс авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" з українцями вилетів з Амстердама у Київ 19 березня, другий 20 березня, третій 24 березня, четвертий 25 березня.

Станом на 26 березня, за сприяння посольства України в Нідерландах, додому повернулося 724 людини.

Міжнародний аеропорт “Схіпхол” готовий приймати транзитних пасажирів з інших регіонів світу, таким чином громадяни України отримали дозвіл перебувати у транзитній зоні до 24 годин і змогли повернутися додому.

Як повідомлялося, 14 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня. А з 17 березня до 3 квітня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

23 березня Кабмін ухвалив рішення про заборону українцям залишати Україну з туристичною метою з 24 березня. Також Кабінет міністрів ухвалив рішення про заборону з 12 години 24 березня прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення в усіх аеропортах, крім "Борисполя".

25 березня, уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.