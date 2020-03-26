У "Бориспіль" прибули п'ять рейсів з українцями, очікують ще 19

У міжнародний аеропорт "Бориспіль" 26 березня з-за кордону прибули 5 рейсів з українцями. Також очікується приліт ще 19 рейсів.

Про це свідчить інформація на онлайн-табло аеропорту.

Зокрема, 26 березня прибули рейси з Стамбула (Туреччина), Берліна (Німеччина), Варшави (Польща), Праги (Чехія), Гамбурга (Німеччина).

Також у "Борисполі" 26 березня очікується прибуття міжнародних рейсів з таких міст: Тель-Авів (Ізраїль), Прага - чотири, Ларнака (Кіпр), Стамбул, Лондон (Велика Британія), Гамбург, Дюссельдорф (Німеччина), Амстердам (Нідерланди), Делі (Індія), Дубай (ОАЕ), Берлін - два, Брюссель (Бельгія), Мюнхен (Німеччина), Париж (Франція), Франкфурт (Німеччина).

Крім того, з "Борисполя" 26 березня відбулися вильоти до Тель-Авіва, Праги, Лондона, Дубай, Стамбула, Дюссельдорфа. Також заплановані на виліт 26 березня рейси до Амстердама, Праги - три, Брюсселя, Берліна, Мюнхена, Парижа, Франкфурта, Алмати (Казахстан), Вільнюса (Литва).

Як повідомлялося, 14 березня Кабмін ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня. З 17 березня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

23 березня Кабмін ухвалив рішення про заборону українцям залишати Україну з туристичною метою з 24 березня.

Також уряд заборонив з 12 години 24 березня приймати та відправляти повітряні судна, що виконують пасажирські перевезення в усіх аеропортах, крім "Борисполя".

25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України на 30 днів.

За даними Worldometers, на 10.00 у світі зафіксовано 472 529 випадків зараження коронавірусом, з них 21 304 летальних і 114 740 осіб одужали.

В Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.