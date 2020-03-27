У Китаї почали розслідування щодо бракованих тестів на Covid-19

Китайська адміністрація з нагляду за ринком розпочала розслідування щодо компанії-виробника бракованих тестів на Covid-19, які раніше відкликала Іспанія.

Про це повідомляє CNN.

«Китайська урядова регулююча група (Адміністрація з нагляду за ринком у Шеньчжені - ред.)... розпочала розслідування щодо виробника тестів на Covid-19, який пізніше здійснив поставку відкликаних тестів в Іспанію», - йдеться у повідомленні.

У четвер іспанський уряд відкликав 9000 комплектів тестів, вважаючи їх результати «ненадійними».

Тести, вироблені китайською компанією Shenzhen Bioeasy Biotechnology, були куплені «кілька тижнів тому» у іспанського постачальника, який імпортував їх з Китаю. Коли обладнання перевіряли перед введенням в експлуатацію, воно не відповідало рівню заявленої якості, і його відкликали.

У п'ятницю Bioeasy Biotechnology опублікувала заяву на своєму акаунті в WeChat, в якій ідеться, що зразки мазка з носоглотки могли бути взяті й опрацьовані без суворого дотримання інструкцій компанії, що і знизило точність тестів. У Bioeasy також додали, що вони не дуже ретельно передали інструкції клієнтам.

Як повідомляв Укрінформ, до 80% зі 150 тис. портативних наборів для швидкого тестування на коронавірус, які Китай направив Чеській республіці цього місяця, виявилися браковані.

Подібна проблема спіткала й Іспанію. У цій країні китайські швидкі тести показували правильні результати лише в 30% випадків.

Згідно з останніми даними Worldmeters, у світі заражені коронавірусом 549 147 осіб, з них 128 623 одужали і 24 863 померли.

Фото: АА