У Росії кількість випадків Covid-19 перевищила тисячу

За добу в Росії виявили 184 нові випадки зараження коронавірусом, таким чином, загальна кількість хворих у країні зросла до 1017.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на оперативний штаб.

«У Росії за добу виявили 196 нових випадків зараження коронавірусом ... Загальна кількість хворих на коронавірус зросла до 1036», - йдеться в повідомленні.

При цьому слід врахувати, що 12 нових випадків Covid-19 зареєстровано в окупованому Росією Криму (5 - у Севастополі і 7 - в іншій частині півострова). Раніше в Криму було зареєстровано 7 хворих. З огляду на це в Росії загальна кількість інфікованих становить 1017.

Уточнюється, що 57 нових випадків припадає на Москву, вісім - на Підмосков'я.

З відомих росіян коронавірусом заразився 78-річний співак Лев Лещенко, він знаходиться в інфекційній лікарні.

За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня в світі заражені коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.

В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 - летальні, чотири людини одужали.