Для виходу з кризи ЄС потребує нового багаторічного бюджету – Урсула фон дер Ляєн

Для успішного виходу із поточної економічної і соціальної кризи, що була спричинена пандемією коронавірусу Covid-19, а також для успішного відновлення та модернізації європейської економіки ЄС потребує амбітний багаторічний бюджет на 2021-2027 роки, який дозволить гнучко реагувати на всі можливі виклики та кризи.

Таке переконання у четвер за підсумками телеконференції глав держав та урядів ЄС висловила Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Повний текст її виступу можна знайти на мультимедійному порталі Євросоюзу.

«Зараз ми знаходимося на останньому році семирічного бюджету. Поточна криза демонструє, наскільки важливо мати бюджет, який може допомогти вирішувати складні ситуації, як ця. Нам потрібен новий амбітний європейський бюджет, який підтримає відновлення європейської економіки, з одного боку, і з іншого – дозволить її оновити так швидко, як дозволять обставини», - зауважила Президент Єврокомісії.

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За її словами, така перспектива вже зараз вимагає чіткої та продуманої стратегії виходу з кризи.

«Зараз ми маємо на місцях всі заходи, щоб стримати та уповільнити розповсюдження вірусу. Тож необхідно скоординувати наші рішення коли, у певний час, ми хотіли б повернутися до нормального стану. Ми обговорили зусилля з розробки стратегії виходу з кризи для Європейського Союзу», - сказала Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, така стратегія має основуватися на наукових рекомендаціях і протоколах, які пропонуватимуть, коли і як виходити із запобіжних заходів, наприклад, припинити практику «соціального дистанціювання». На основі таких рекомендацій буде опрацьована стратегія відновлення, яка, коли прийде час, дозволить надати європейській економіці новий старт. Саме тому зараз важливо підтримати ключові і здорові компанії й виробництва, які мають зробити свій внесок у відновлення економіки, коли буде поновлено звичайний порядок.

Ми маємо дати глобальну відповідь на глобальну кризу. Сьогодні ми мали також розмову в форматі «великої двадцятки». Я запропонувала, щоб Європейська Комісія організували благочинну онлайн конференцію з метою мобілізації фондів для розробки вакцини проти Ковід-19, щоб підтримати глобальні ініціативи у цьому напрямку. Зараз нам потрібна солідарність між країнами-членами ЄС, але нам також потрібна солідарність по усьому світу», - додала Президент Єврокомісії