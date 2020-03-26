Підозрюваний у розстрілі мусульман у Новій Зеландії визнав свою провину

Підозрюваний у нападі на дві мечеті в Новій Зеландії, в результаті яких загинула 51 людина, визнав свою провину.

Як повідомляє BBC, 29-річний чоловік також зізнався у тероризмі та замаху на вбивство ще 40 людей в мечетях новозеландського міста Крайстчерч.

Раніше підозрюваний заявляв про свою невинуватість. Суд над чоловіком мав відбутися у червні.

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Як повідомлялося, 15 березня в результаті розстрілу парафіян у двох мечетях у Крайстчерчі, Нова Зеландія, загинула 51 людина, ще стільки ж зазнали поранень. У зв'язку з цим у країні ухвалили закон, який забороняє більшу частину напівавтоматичної зброї. Нападником виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант.

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Поліція затримала чотирьох підозрюваних у причетності до стрілянини — трьох чоловіків і одну жінку. Терорист написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри. У ньому злочинець каже: "Це терористичний акт".