Підозрюваний у терактах в Новій Зеландії не визнав провину

Підозрюваний у вбивстві 51 людини під час нападу на мечеті в новозеландському місті Крайстчерчі Брентон Таррант відмовився визнавати свою провину.

Про це повідомляє The New York Times.

"Австралієць, звинувачений у вбивстві 51 людини і пораненні ще десятка осіб під час молитви у двох мечетях у Новій Зеландії в березні, не визнав своєї провини у десятках пунктів обвинувачень, включаючи вбивство та обвинувачення в тероризмі, під час короткого судового засідання у п'ятницю", - йдеться у повідомленні.

Засідання відбувалося у Високому суді Крайстчерча. За словами судді, проведена експертиза показала, що Таррант абсолютно адекватний, а тому є осудним.

Йому пред’явили звинувачення в тероризмі, у вбивстві 51 людини й замаху на вбивство ще 40. Коли обвинувачення озвучили у суді, Таррант, який долучався до засідання відеозв’язком, посміхався.

Якщо нападника визнають винним, його може чекати довічне ув'язнення без дострокового звільнення, тобто покарання, яке досі ніколи не ухвалювали у Новій Зеландії.

Як зазначає видання, судовий процес у цій справі розпочнеться 4 травня 2020 року. Очікується, що він може затягнутися на термін до трьох місяців.

Як повідомлялося, 15 березня в результаті розстрілу парафіян у двох мечетях у Крайстчерчі, Нова Зеландія, загинула 51 людина, ще стільки ж зазнали поранень. У зв'язку з цим у країні ухвалили закон, який забороняє більшу частину напівавтоматичної зброї. Нападником виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант.

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