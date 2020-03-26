АН-124 "Руслан" за контрактом з НАТО доставив медичний вантаж з КНР до Словаччини

Український літак АН-124 «Руслан», який бере участь у програмі стратегічних авіаперевезень НАТО SALIS (Strategic Airlift International Solution), доставив чергову партію терміново необхідного медичного вантажу з Китаю до Словаччини, яка гостро потребує таке обладнання для боротьби з коронавірусом.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Північноатлантичного Альянсу.

"Літак, завантажений медичним обладнанням, включаючи захисні маски, хірургічні рукавички та захисні костюми прибув з китайського міста Тайджін (Tianjin) до Словаччини у середу, 25 березня 2020 року близько 14.30 за місцевим часом, в рамках допомоги у боротьбі з кризою коронавірусу. Літак Антонов АН-124 перевіз до аеропорту Братислави 48 тонн медичних матеріалів... Цей вантажний літак бере участь у програмі стратегічних авіаційних перевезень НАТО SALIS", - йдеться у повідомленні.

За інформацією НАТО, інша партія медичного обладнання вагою у 45 тонн буде доставлена у Бухарест 26 березня з Республіки Корея літаками C-17 Globemaster, які входять до програми Спроможностей стратегічних повітряних перевезень НАТО.

У повідомленні зазначається, що НАТО має дві програми стратегічних авіаційних перевезень.

Одна з них – Спроможності стратегічних авіаперевезень НАТО (NATO’s Strategic Airlift Capability або SAC), включає три важкі транспортні літаки C-17 Globemaster, які належать НАТО, і стосовно яких союзники розподіляють витрати на утримання та на використання польотного часу.

Союзники також замовляють кілька транспортних літаків Антонова (до 6 – ред.) за умовами програми Міжнародних рішень Альянсу у сфері стратегічних авіаційних перевезень (Strategic Airlift International Solution - SALIS).

Як зазначається, НАТО регулярно використовує можливості обох програм для переміщення особового складу та постачання баз НАТО в Афганістані та у Косово, а також для гуманітарних місій в Гаїті та у Пакистані.

Фото: dpa