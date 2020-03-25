Український “Руслан” вдруге доправив медичну допомогу в Чехію в рамках програми НАТО

Українські літаки АН-124 «Руслан» в рамках програми стратегічних перевезень НАТО SALIS доправили десятки тонн медичного обладнання з Китаю до Чеської республіки.

Відповідне повідомлення оприлюднене в середу на сайті Північноатлантичного Альянсу.

«Вантажний літак, що перевіз декілька тонн медичного обладнання з Китаю, приземлився в аеропорті Пардубіце (Pardubice) вночі проти 25 березня 2020 року. Літак АН-124, один з найбільших транспортних літаків, збудованих за всі часи, був задіяний завдяки програмі стратегічних перевезень НАТО SALIS (Strategic Airlift International Solution), яка надає країнам-учасницям програми доступ до важких транспортних літаків», - йдеться у повідомленні.

Згаданий рейс був замовлений урядом Чеської Республіки. За допомогою «Руслана» з Китаю були доправлено понад 100 тонн обладнання, включаючи мільйони масок, захисних рукавиць та костюмів. Це був вже другий такий рейс у Чеську Республіку. Наступні рейси з доставки таких гостро необхідних вантажів в інтересах Чеської Республіки і Словаччини сплановані на наступні кілька днів.

Як уже повідомляв Укрінформ, у програмі НАТО SALIS беруть участь 9 країн НАТО – Бельгія, Чеська Республіка, Франція, Німеччина, Угорщина, Норвегія, Польща, Словаччина і Словенія. У грудні 2018 року Агентство НАТО із забезпечення та замовлень (NATO Support and Procurement Agency – NSPA) уклала контракт з компанією Antonov Logistics Salis зі штаб-квартирою у Німеччині. За контрактом, НАТО протягом кількох днів може отримати доступ до 5 літаків AН-124. На додаток, угода передбачає також можливість використання учасниками програми літаків АН-22, АН-225 та ІЛ-76.

За даними Worldometers, станом на ранок 25 березня в світі зафіксовано 423 515 випадків зараження коронавірусом Covid-19, з них 18 910 летальних і 109 154 людини одужали.

фото: НАТО.