Український Ан-124 привіз до Чехії з Китаю 100 тонн медичного вантажу

Український літак Ан-124 доправив до Чехії з Китаю 100 тонн медичних засобів протидії коронавірусу.

Про це у Facebook написав Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.

«Український красень Ан-124 приземляється в аеропорту чеського м. Пардубіце. Він доставив до Чехії з Китаю 100 тонн медичного вантажу, зокрема маски, респіратори тощо», - написав дипломат.

Перебийніс додав, що зустрічати український літак прибули прем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ і міністр оборони Чехії.

Як повідомлялося, до Китаю вилетів військовий літак Іл-76. Він має привезти в Україну медичний вантаж, необхідний для боротьби з коронавірусною хворобою: лабораторні та експрес-тести, медичні маски, апарати вентиляції легенів та багато іншого.

Фото: Євген Перебийніс, Facebook