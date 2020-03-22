Український Ан-124 привіз до Чехії з Китаю 100 тонн медичного вантажу
Відео
Укрінформ
Український літак Ан-124 доправив до Чехії з Китаю 100 тонн медичних засобів протидії коронавірусу.
Про це у Facebook написав Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.
«Український красень Ан-124 приземляється в аеропорту чеського м. Пардубіце. Він доставив до Чехії з Китаю 100 тонн медичного вантажу, зокрема маски, респіратори тощо», - написав дипломат.
Перебийніс додав, що зустрічати український літак прибули прем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ і міністр оборони Чехії.
Як повідомлялося, до Китаю вилетів військовий літак Іл-76. Він має привезти в Україну медичний вантаж, необхідний для боротьби з коронавірусною хворобою: лабораторні та експрес-тести, медичні маски, апарати вентиляції легенів та багато іншого.
Фото: Євген Перебийніс, Facebook