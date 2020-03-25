Парламент Албанії голосуватиме дистанційно

Депутати албанського парламенту голосуватимуть онлайн через спалах коронавірусу (Сovid-19) в країні.

Про це повідомляє Albanian Daily News із посиланням на спікера Грамозу Ручі.

«Ручі заявив, що вся необхідна інфраструктура для онлайн роботи парламенту (зокрема голосування – ред.) вже готується», - йдеться у повідомленні.

Він додав, що комітети також працюватимуть в режимі онлайн.

Спікер зазначив, що парламент підтримує уряд та схвалить запропоновані обмежувальні заходи для боротьби з поширенням коронавірусу в країні.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometers, станом на ранок середи, 25 березня, в світі зареєстровано 436 538 випадків зараження коронавірусом, зокрема 19 643 летальні випадки і 111 889 осіб одужали.