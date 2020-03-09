Батько й син: в Албанії зафіксували перші два випадки коронавірусу

Міністерство охорони здоров’я Албанії повідомило про перші підтверджені випадки нового коронавірусу в країні.

Про це повідомляє РТС.

«Батько й син, які повернулися до Тірани із Флоренції, стали першими особами-носіями коронавірусу в Албанії», - йдеться в повідомленні.

Батько має 54 роки, а син – 28 років.

У міністерстві охорони здоров’я Албанії наголосили, що наразі обоє вони в стабільному стані та не мають ускладнень.

Як повідомлялося, випадки коронавірусу Covid-19 зафіксовано у всіх країнах Євросоюзу, окрім Кіпру.

Серед країн європейського регіону, які не входять до ЄС, хворих з Covid-19 наразі немає у Чорногорії та Туреччині.

Як відомо, станом на ранок 9 березня зареєстровано 110 041 випадок захворювання Covid-19, з яких 3825 закінчилися летально, одужали 62 053 особи.

Фото: www.rts.rs